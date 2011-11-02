«Лiстапад» в Минске поставят в один ряд с Венецианским кинофестивалем

Кинофестиваль «Лiстапад-2011» стартует в субботу и продлится до 12 ноября. Билеты на открытие фестиваля раскупили еще за неделю до самого старта форума.

Чтобы белорусы смогли увидеть мировое кино на больших экранах, в этом маленьком офисе трудится всего 8 человек. Заказывать фильмы начинают еще с зимы. Каждая лента поступает в кинотеатры за пару дней до ее показа. Например, фильм «Елена» Андрея Звягинцева, который откроет фестиваль, сегодня поздним вечером будет доставлен в Минск бандеролью. Каждая лента получает страховку, и со специальным сопровождением доставляется в кинозалы.

Игорь Сукманов, программный директор игрового кино кинофестиваля «Лiстапад-2011»:

Картины, которые мы приглашаем, находятся в постоянном кругообороте, путешествуют с фестиваля на фестиваль. И, естественно, попасть в этот график и заполучить хорошее кино — это дело достаточно сложное.

Через три дня главная площадь страны превратится в один большой кадр из кинофильма и будет напоминать Голливуд. Уже в десять утра в день премьеры здесь у Дворца республики начнут расстилать красную дорожку. По которой традиционно пройдут именитые гости.

Среди них — почти легенды. К примеру, знаменитый мушкетер Атос — Вениамин Смехов и его дочь Алика, Кахи Кавсадзе, известный по роли Абдулы в «Белом солнце пустыни». Кроме актеров и авторов фильмов — так называемая бизнес-элита. Директора кинофорумов других стран, профессиональные кинокритики, журналисты и продюссеры. Оценивать фильмы будут 6 коллегий жюри.

Марина Тезина, начальник гостевой службы дирекции кинофестиваля «Лiстапад-2011»:

Как таковых райдеров у гостей нет: «хочу букет белых роз и ванну шампанского» — такого нет. Они здравые люди, для которых поездка на фестиваль — это их жизнь.

Кстати, минский форум уже попал в объектив канских продюссеров. В этом году фестиваль получил новый статус. Правда, что называется, с испытательным сроком — на два года. После этого «Лiстапад» получит право встать в один ряд с наиболее престижными мировыми кинофестивалями. К примеру, Московским, Сан-Себастьянским или Венецианским.

Анжела Крашевская, директор кинофестиваля «Лiстапад-2011»:

Для нас это мечта. Про Каннский и Берлинский фестиваль мы не будем говорить, у них статус высокий. Если мы хотя бы приблизимся к формату одного из таких крупных фестивалей и займем свое место в мире кинофестивального движения — задача будет выполнена.

Уже на этой неделе зрителей ждут первые киносеансы. Фестиваль стартует в субботу и продлится до 12 ноября, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.