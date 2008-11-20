"Лiстапад" продолжается

Зрители уже посмотрели половину кинолент, представленных на конкурсе игрового кино.

По итогам трех дней фестиваля лидерство у белорусской картины "На спине у черного кота". Нашему фильму удалось оставить позади девять конкурсных работ. Показы стран-дебютантов еще впереди. Так, сегодня в кинотеатре "Октябрь" – фильм "Безмолвный свет" мексиканского и норвежского режиссеров. Завтра, в заключительный день фестиваля, будет демонстрироваться российская лета "Пассажирка" Станислава Говорухина. Между тем, на "Лiстападзе" продолжаются конкурсные показы телевизионного и документального кино. В программе – 34 работы из 20-ти стран.

Сегодня же в Минске в рамках фестиваля прошел круглый стол с участием белорусских и зарубежных режиссеров, кинокритиков и сотрудников киностудии Беларусьфильм. Специалисты говорили о развитии отечественного кинематографа. Одно из направлений белорусского "синема" в будущем – телевизионное кино. Участники встречи пришли к выводу, что оно наиболее прибыльное и смотрибельное на сегодня. Одна из первостепенных задач для киностудии – модернизация и переход на цифровую обработку видео.



