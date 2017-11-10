«Лістапад-2017»: одной из картин вручат премию Международной федерации кинопрессы

Новости Беларуси. Буквально несколько часов остается до того момента, как кинофестиваль «Лістапад» объявит своего очередного победителя. Его озвучат сегодня на церемонии закрытия кинофестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лента колумбийского режиссера «Канделария» в лидерах зрительского голосования 24-го минского «Лістапада». Фильм Джонни Хендрикса «Инестроса» претендует на награду в секции игрового кино. Картина набрала почти 4 балла, оставив позади 22 работы. Ненамного отстает лента кыргызстанца «Кентавр».

В номинации «Лучший документальный фильм» в первых строчках рейтинга голосования – фильм «Удивительные неудачники: другой мир». Выставят киногурманы свои оценки и еще одним участникам – конкурса «Молодость на марше». Впервые в этом году одной из картин вручат премию Международной федерации кинопрессы.