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«Лістапад-2011»: в Минске состоялась премьера российского фильма «Контакт-2011» Сергея Борчукова

09 ноября 2011 18:41
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Международный кинофестиваль «Листопад» продолжается в Минске. Вне конкурса свои работы представил известный нидерландский кинорежиссер Йос Стеллинг, а также молодые авторы из России.

Сегодня же состоялась премьера российского фильма «Контакт-2011» Сергея Борчукова. Эта остросюжетная лента придется по вкусу как любителям фантастики, так и меломанам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Лачина, актриса (Россия):
Это не просто картина в жанре фантастического фильма. Это, в первую очередь, картина о человеческих взаимоотношениях. О том, что человеческая природа так устроена, что мы стремимся к чему-то несбыточному, хотя на самом деле всё самое ценное и самое хорошее находится рядом с нами, хоть мы не всегда это и замечаем.

Дмитрий Орлов, актер (Россия):
Мы выступали с точки зрения оригинальности, любви, творчества. Надеюсь, что это может стать для кого-то наслаждением.

# Культура

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