«Лістапад-2011»: в Минске состоялась премьера российского фильма «Контакт-2011» Сергея Борчукова

Сегодня же состоялась премьера российского фильма «Контакт-2011» Сергея Борчукова. Эта остросюжетная лента придется по вкусу как любителям фантастики, так и меломанам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Лачина, актриса (Россия):
Это не просто картина в жанре фантастического фильма. Это, в первую очередь, картина о человеческих взаимоотношениях. О том, что человеческая природа так устроена, что мы стремимся к чему-то несбыточному, хотя на самом деле всё самое ценное и самое хорошее находится рядом с нами, хоть мы не всегда это и замечаем.
Дмитрий Орлов, актер (Россия):
Мы выступали с точки зрения оригинальности, любви, творчества. Надеюсь, что это может стать для кого-то наслаждением.