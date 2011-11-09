«Лістапад-2011»: в Минске состоялась премьера российского фильма «Контакт-2011» Сергея Борчукова

Международный кинофестиваль «Листопад» продолжается в Минске. Вне конкурса свои работы представил известный нидерландский кинорежиссер Йос Стеллинг, а также молодые авторы из России.

Сегодня же состоялась премьера российского фильма «Контакт-2011» Сергея Борчукова. Эта остросюжетная лента придется по вкусу как любителям фантастики, так и меломанам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Лачина, актриса (Россия):

Это не просто картина в жанре фантастического фильма. Это, в первую очередь, картина о человеческих взаимоотношениях. О том, что человеческая природа так устроена, что мы стремимся к чему-то несбыточному, хотя на самом деле всё самое ценное и самое хорошее находится рядом с нами, хоть мы не всегда это и замечаем.

Дмитрий Орлов, актер (Россия):

Мы выступали с точки зрения оригинальности, любви, творчества. Надеюсь, что это может стать для кого-то наслаждением.