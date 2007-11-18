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"Лiстапад-2007" продолжается

18 ноября 2007 15:23
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18 ноября в столице начинается конкурсный показ фильмов-участников XIV Минского международного кинофестиваля. На большом экране зрители увидят картины режиссеров Александра Сокурова "Александра", Виталия Мельникова "Агитбригада "Бей врага!" и совместный проект чешских и словацких кинематографистов - кинофильм "Я обслуживал английского короля". Сегодня же завершается конкурсная программа документальных фильмов. Напомним, в этом году впервые в рамках кинофестиваля "Листопад" представлены работы этого кино- видео- жанра. На конкурс заявлено 30 картин документалистов из 15 стран.
# Культура

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