"Лiстапад-2007" продолжается

18 ноября в столице начинается конкурсный показ фильмов-участников XIV Минского международного кинофестиваля. На большом экране зрители увидят картины режиссеров Александра Сокурова "Александра", Виталия Мельникова "Агитбригада "Бей врага!" и совместный проект чешских и словацких кинематографистов - кинофильм "Я обслуживал английского короля". Сегодня же завершается конкурсная программа документальных фильмов. Напомним, в этом году впервые в рамках кинофестиваля "Листопад" представлены работы этого кино- видео- жанра. На конкурс заявлено 30 картин документалистов из 15 стран.