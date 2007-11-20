"Лiстапад - 2007" продолжает работу

Четвертый день XIV Минского Международного кинофестиваля "Лiстапад - 2007".В конкурсной программе фильмы венгра Петера Гардоса "Фарфоровая кукла", польского режиссера Дорота Кенжежавска "Существую". И на самом престижном семичасовом сеансе - картина грузинских режиссеров "Сваны". Завершит фестивальный день внеконкурсная работа "Казнить нельзя помиловать". Это дебют российского режиссера-постановщика Алексея Козырева. В фильме идет речь о процедуре помилования в России. В главных ролях Анастасия Мельникова, Валерий Дегтярь и Сергей Кошонин.