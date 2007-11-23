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"Лiстапад - 2007" подводит итоги

23 ноября 2007 11:40
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Белорусские работы "Враги" и "Чаклун и Румба" вошли в пятерку фильмов-лидеров на конкурсе 14-го Минского международного кинофестиваля "Лiстапад - 2007". Зрительское жюри высоко оценило работы Марии Можар и Андрея Голубева. Обе дебютные картины отстали на считанные единицы от работы, занявшей третье место. Возглавляет список лидеров немецкий фильм "Жизнь других" - дебютная полнометражная картина режиссера Флориана Хенкеля.
С большим отрывом на второй позиции - работа режиссера Иржи Менцеля "Я обслуживал английского короля" (Чехия - Словакия).
Третье место - у российской картины "Агитбригада "Бей врага!" режиссера Виталия Мельникова.
Всего в конкурсном показе принимают участие 21 картина из 18 стран. Сегодня завершающий день конкурса.
# Культура

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