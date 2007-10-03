Лето ушло - его краски продолжают радовать глаз

Выставка живописных полотен белорусского художника Николая Исаёнка "Мелодии лета" откроется сегодня в Музее современного изобразительного искусства. Проект посвящен 60-летию живописца. Мастер пейзажного жанра представит вниманию публики свои последние произведения. В основном это романтичные натюрморты - своеобразный гимн красоте белорусской природы. Каждая из картин писалась на одном дыхании за два-три часа. Как отметил сам художник, цветы для него - это неисчерпаемый источник чувств и эмоций.