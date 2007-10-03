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Лето ушло - его краски продолжают радовать глаз

03 октября 2007 06:34
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Выставка живописных полотен белорусского художника Николая Исаёнка "Мелодии лета" откроется сегодня в Музее современного изобразительного искусства. Проект посвящен 60-летию живописца. Мастер пейзажного жанра представит вниманию публики свои последние произведения. В основном это романтичные натюрморты - своеобразный гимн красоте белорусской природы. Каждая из картин писалась на одном дыхании за два-три часа. Как отметил сам художник, цветы для него - это неисчерпаемый источник чувств и эмоций.
# Культура

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