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Летний амфитеатр в Витебске станет вечерним кинотеатром

05 июня 2007 14:18
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При этом организаторы обещают только премьеры и самые популярные фильмы. Демонстрировать их будут на огромном светодиодном экране, площадью в 40 кв.м. С появлением кровли над зрительным залом возможности главной фестивальной площадки страны значительно расширились. Уже разработан график проведения концертов, показа кинолент на август и сентябрь в обновленном концертном комплексе. Витебский зритель сможет увидеть и китайский цирк, завоевавший популярность во всем мире.
# Культура

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