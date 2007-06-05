Летний амфитеатр в Витебске станет вечерним кинотеатром

При этом организаторы обещают только премьеры и самые популярные фильмы. Демонстрировать их будут на огромном светодиодном экране, площадью в 40 кв.м. С появлением кровли над зрительным залом возможности главной фестивальной площадки страны значительно расширились. Уже разработан график проведения концертов, показа кинолент на август и сентябрь в обновленном концертном комплексе. Витебский зритель сможет увидеть и китайский цирк, завоевавший популярность во всем мире.