Летний амфитеатр в Витебске готов к встрече «Славянского базара»

Сегодня здесь пройдут первые репетиции. Главная фестивальная площадка в этом году поразит спецэффектами и технологическими новинками – зеркала, светодиодные экраны, радужно переливающиеся изящные вазы.

Уже вечером на сцене порепетирует Валерий Леонтьев. Всего же на фестиваль ждут представителей 34-х стран. В конкурсе молодых исполнителей примут участие вокалисты из 17 государств мира. Беларусь представит солист Гомельской областной филармонии 23-летний Андрей Колосов.



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По прогнозам синоптиков, нынешний «Славянский базар» разгонит тучи над Витебском и подарит городу настоящее лето. Кстати, дожди стали одной из примет фестиваля. Метеорологи даже составили его погодный рейтинг. Так, наиболее комфортными были самый первый «Славянский базар» в 1992-м, третий – в 94-м и восьмой – в 99-м году.