<Крынiчка> поможет развитию личности

Международный палаточный оздоровительный лагерь дружбы славянских народов "Крынiчка-2006" пройдет на берегу озера Доброе в Рогачевском районе с 1 по 9 июля.Впервые палаточный лагерь в Рогачевском районе был организован в в 1993 году. А через 10 лет приобрел статус международного. Особенностями проведения нынешнего лагеря дружбы славянских народов станет увеличение количество его участников на 100 человек. Из разных уголков Беларуси, России и Украины к нам приедут около 400 ребят. В нынешнем сезоне лагерь дружбы расширил и свою программу - впервые здесь состоится фестиваль детской прессы "Родничок". Кроме того, там будет работать проект "Мир семи "Я". Это развивающая краткосрочная программа, которая может дать мощный импульс развитию личности и переоценке своих возможностей. К Дню независимости Республики Беларусь школьники подготовят культурно-познавательную программу "Гражданин своей страны".