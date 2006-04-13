<Королева Весна - 2006> в финале!
13 апреля в столице состоится финал Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства. В концертном зале <Минск> соберутся самые красивые студентки, преподаватели, сотрудницы высших учебных заведений из Беларуси, России, Украины и других стран СНГ.
Финал обещает быть интересным. В театрализованном представлении конкурсантки продемонстрируют интеллектуальные и творческие способности, сценическую культуру, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грацию и артистическое мастерство.
Проект направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи, пропаганду студенческого творчества, сохранение культуры, традиций и обычаев народов СНГ и ближнего зарубежья.