<Королева Весна - 2006> в финале!

13 апреля в столице состоится финал Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства. В концертном зале <Минск> соберутся самые красивые студентки, преподаватели, сотрудницы высших учебных заведений из Беларуси, России, Украины и других стран СНГ. Финал обещает быть интересным. В театрализованном представлении конкурсантки продемонстрируют интеллектуальные и творческие способности, сценическую культуру, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грацию и артистическое мастерство. Проект направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи, пропаганду студенческого творчества, сохранение культуры, традиций и обычаев народов СНГ и ближнего зарубежья.