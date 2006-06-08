<Фестиваль фестивалей> поднимает занавес

Подготовка к этому мероприятию уже ведется. Выбирают жюри, посещают и осматривают театры, где пройдут постановки.
Каким быть <Фестивалю фестивалей> - обсуждали сегодня в Минске. К этому крупному форуму подготовка уже ведется. Иначе нельзя: дело ответственное. Впервые в нашей стране будут показаны самые знаменитые отечественные и российские спектакли, которые будут транслироваться по телевидению в прямом эфире.
Чтобы познакомится с ситуацией на месте, в Минск уже прибыла делегация российских актеров: поговорить с белорусскими коллегами, провести мастер-классы для студентов...
Минский фестиваль станет уже восьмым по счету. Ранее все форумы проходили исключительно в России. Но в последние годы белорусские актеры все чаще и ярче начали заявлять о себе. Особенно запомнились публике выступления мастеров сцены из Беларуси на последнем форуме, посвященном 60-летию Победы. Именно поэтому очередной "Фестиваль фестивалей" было решено провести в Минске.
На фестивале не будет конкурсных состязаний. Его основная цель - показать взаимосвязь культур Беларуси и России.