Прямой эфир

<Фестиваль фестивалей> поднимает занавес

08 июня 2006 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В октябре в Минске пройдет 8 телевизионно-театральный <Фестиваль фестивалей>. Это будет крупный международный культурный форум, посвященный 10-летию Союзного государства. На него приглашены более ста ведущих актеров из России и Беларуси. Они представят публике свои самые знаменитые спектакли.

Подготовка к этому мероприятию уже ведется. Выбирают жюри, посещают и осматривают  театры, где  пройдут постановки.

Каким быть <Фестивалю фестивалей> - обсуждали сегодня в Минске. К этому крупному форуму подготовка уже ведется. Иначе нельзя: дело ответственное. Впервые в нашей стране будут показаны самые знаменитые отечественные и российские спектакли, которые будут транслироваться по телевидению в прямом эфире.   
Чтобы познакомится с ситуацией на месте,  в Минск  уже прибыла делегация российских актеров: поговорить с белорусскими коллегами, провести мастер-классы для студентов... 

Минский фестиваль станет уже восьмым по счету. Ранее все форумы  проходили исключительно в России. Но в последние годы белорусские актеры все чаще и ярче начали заявлять о себе. Особенно  запомнились публике выступления мастеров сцены из Беларуси на последнем форуме, посвященном 60-летию Победы. Именно поэтому очередной "Фестиваль фестивалей" было  решено провести  в Минске.

На фестивале не будет  конкурсных состязаний. Его основная цель - показать взаимосвязь культур Беларуси и России.

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
08 июня 2006 11:25

О духовном наследии нации

08 июня 2006 07:10

Белорусская музыка зазвучит в Мире

05 июня 2006 09:01

Бесценная святыня земли белорусской