<Фестиваль фестивалей> поднимает занавес

В октябре в Минске пройдет 8 телевизионно-театральный <Фестиваль фестивалей>. Это будет крупный международный культурный форум, посвященный 10-летию Союзного государства. На него приглашены более ста ведущих актеров из России и Беларуси. Они представят публике свои самые знаменитые спектакли.

Подготовка к этому мероприятию уже ведется. Выбирают жюри, посещают и осматривают театры, где пройдут постановки.

Каким быть <Фестивалю фестивалей> - обсуждали сегодня в Минске. К этому крупному форуму подготовка уже ведется. Иначе нельзя: дело ответственное. Впервые в нашей стране будут показаны самые знаменитые отечественные и российские спектакли, которые будут транслироваться по телевидению в прямом эфире.

Чтобы познакомится с ситуацией на месте, в Минск уже прибыла делегация российских актеров: поговорить с белорусскими коллегами, провести мастер-классы для студентов...

Минский фестиваль станет уже восьмым по счету. Ранее все форумы проходили исключительно в России. Но в последние годы белорусские актеры все чаще и ярче начали заявлять о себе. Особенно запомнились публике выступления мастеров сцены из Беларуси на последнем форуме, посвященном 60-летию Победы. Именно поэтому очередной "Фестиваль фестивалей" было решено провести в Минске.

На фестивале не будет конкурсных состязаний. Его основная цель - показать взаимосвязь культур Беларуси и России.