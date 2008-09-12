Легендарной картине "Белые Росы" – 25

Фильм неоднократно признавали лучшим в комедийном жанре. Для многих актеров он открыл двери в большое кино.

А для жителей Гродно, где собственно и проходили съемки, картина стала одной из любимых. Здесь сохранилась даже легендарная деревня.

Это по сценарию деревня Белые Росы вот-вот должна была пойти под снос. В реальности и через четверть века она все там же. Правда теперь почти в центре города. О съемках напоминают лишь несколько уцелевших домов. Тогда для Тересы Робчинской приезд киногруппы стал событием незабываемым. В сцене свадьбы старшего сына, она даже попала в массовку.

В другом же дворе разыгралась самая драматичная сцена кинофильма Белые Росы. Когда Федос пришел к Киселю, чтобы выяснить его планы на счет невестки Маруси. Он положил голову актера на колодку и топором ему угрожал. Колодка, конечно, не сохранилась, а вот тот самый топор хозяева берегут как реликвию.

Сегодня деревню из кинофильма узнать трудно. Новые дома, другие хозяева. Только улицы прежние. Большинство съемочных декораций не сохранилось. Дом Федоса давно разобрали. На месте площадки, где снимали свадьбу, построена многоэтажка. Да и дерево с гнездом аиста, по сценарию любимое место героя Николая Караченцева, высохло. Кстати, после съемок птицы на прежнее место так и не вернулись. Разъехались почти все участники массовки.

Большинство эпизодов фильма – вымысел сценариста. Как таковой деревни Белые Росы никогда не существовало, ее настоящее название Девятовка. Однако, это не помешало сделать картину самым узнаваемым брендом областного центра. Сегодня в городе не только магазины с одноименным названием, в честь комедии названа даже целая улица. А слова Белые Росы и Гродно местные жители воспринимают как синонимы.

