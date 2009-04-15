Легендарное «Лебединое озеро» в Минске!

Так в Минске официально дали старт Году культуры России в Беларуси. На обновленной сцене Большого дают «Лебединое озеро». О статусе события говорит «звездный состав» спектакля: вечный сюжет сегодня танцуют первые лица, а точнее первые ноги российского балета — Цискаридзе, Уваров и Захарова. Она, кстати, привезла в Минск аж 6 пар пуантов. Возглавил творческий десант лично российский министр культуры Александр Авдеев. Сегодня он уже побывал в Национальной библиотеке и высказался по поводу возможного культурного бартера: они нам слуцкие пояса — мы им белорусские экспонаты.



Приветствие участникам сегодняшних торжеств направил Президент Александр Лукашенко. «В Беларуси любят и ценят великое русское искусство, с которым нашу культуру связывают общие славянские корни и неизменное стремление к утверждению идеалов гуманизма и духовности..., - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко считает символичным, что эта культурная акция проходит в канун празднования 65-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.