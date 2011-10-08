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Латиноамериканский гастрономический фестиваль в Минске

08 октября 2011 14:02
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Он прошел при поддержке посольств и консульств Аргентины, Бразилии, Кубы, Перу и Доминиканской Республики, аккредитованных в Беларуси.

На целый день Дворец детей и молодежи превратился в большую праздничную площадку. Посетителям предоставили уникальную возможность совершить виртуальное путешествие по самым живописным и популярным местам Латинской Америки, узнать о жизни и обычаях ее коренных жителей. И все это - в сопровождении зажигательных латиноамериканских ритмов.

Америко Диас Нуньес, чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Беларуси:
Мы хотим донести до жителей Беларуси латино-америнскую культуру в разных ее проявлениях. Это и музыка, и танцы, и литература, и кино.

Альфредо Ньевес Портуондо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь:
Куба представляет здесь туризм, нашу культуру. Будет кубинский фильм, будут все материалы о туризме. Наши блюда Куба будет показывать. Я думаю, что это красивое мероприятие, это мероприятие, которое объединяет народ: кубинский, латиноамериканский, белорусский народ.

Отдельная часть программы была посвящена латиноамериканской кухне.  Возможность попробовать традиционные блюда Венесуэлы, Аргентины, Бразилии, Кубы предоставили всем желающим.

Помимо гастрономической, посетителям предложили и развлекательную программу. Она состояла из огромного количества образовательных и развлекательных мероприятий, традиционных венесуэльских игр, конкурсов.

Фото. Латиноамериканский гастрономический фестиваль в Минске

Фото. Латиноамериканский гастрономический фестиваль в Минске

Фото. Латиноамериканский гастрономический фестиваль в Минске

Фото. Латиноамериканский гастрономический фестиваль в Минске

Фото. Латиноамериканский гастрономический фестиваль в Минске

Фото. Латиноамериканский гастрономический фестиваль в Минске

Фото. Латиноамериканский гастрономический фестиваль в Минске

Фото. Латиноамериканский гастрономический фестиваль в Минске

Фото. Латиноамериканский гастрономический фестиваль в Минске

Фото. Латиноамериканский гастрономический фестиваль в Минске

Фото. Латиноамериканский гастрономический фестиваль в Минске

Фото. Латиноамериканский гастрономический фестиваль в Минске

# Культура # Фотофакт

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