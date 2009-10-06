Лампочкой по струнам, с музыкой по жизни

В руках гомельской пенсионерки семиструнная гитара зазвучала по-новому.

Музыкальное ноу-хау от пенсионерки из Гомеля. Блюз, романсы и народные песни Лидия Константиновна Дробышевская виртуозно исполняет на семи струнах своей гитары, играя обычной электрической лампочкой. Шедевры маэстро помнит наизусть: ноты рождает сердце.

Найти сегодня семиструнную гитару - дело непростое, ещё сложнее найти человека виртуозно играющего на ней. Но у несправедливо забытого инструмента появилась новая жизнь. Идея пришла в голову пенсионерке из Гомеля.

Таких, как Лидия Константиновна, называют самородками. О своей непростой жизни она говорить не любит. Но, слушая её, невольно можно вспомнить бессмертного «Сымона-музыку» Якуба Колоса. Её первый инструмент - соломинка с колхозного поля, там же были и первые благодарные слушатели.

- Я пасла свиней, то гитару возьму, то гармонь. Как на гармошке заиграю, так свиньи соберутся, полягут и слушают, - вспоминает Лидия Константиновна.

День в поле для души, а ночью на «Вячорках» для односельчан. Уже к двадцати годам Лидию Константиновну, говоря современным языком, можно было назвать мультиинструменталистом. В арсенале порядка десятка инструментов: от цимбал до виолончели. Причём нотная грамота и сегодня для неё тёмный лес.

Экспериментатор по духу, Лидия Константиновна всю жизнь искала и находила. Когда, сил зажимать аккорды не стало, в руку попала лампочка и легла на душу.

- Подвешивала иголки дугой - тональность получилась страшная. Потом бутылочкой играла - тихо, ножницами - не то. А лампочкой получилось, - рассказывает она.

Гитару, которая является почти её ровесницей, 77-летняя пенсионерка до сих пор берёт в руки каждый день. И каждый день заново открывает мир семиструнной и своей собственной души.