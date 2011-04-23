КВН — кузница кадров для телевидения и шоу-бизнеса

КВН — три буквы, которые объединили людей, грандиозная организация, созданная, как говорится, смеха ради. Мало кто знает, что прообразом КВН была чешская передача «Гадай, гадай, гадальщик» (ГГГ). А первым ведущим КВН был Альберт Акселерод.

Но с 1964 года передачу непременно ведут Масляковы: сначала Александр Васильевич, а теперь — его сын Александр.

Александр Масляков, ведущий КВН:

Я скорее находчивый, чем веселый.

Виталий Воднев, корреспондент СТВ:

Постоянно приходится что-то искать?

Александр Масляков:

Постоянно приходится где-то находиться.

Нашли мы Александра Александровича благодаря довольно интересному стечению обстоятельств. Певица Натана праздновала свой День рождения в кругу друзей и родственников. А отец Натаны - Виталий Новиков — постоянный член жюри белорусского КВН — пришел со своими друзьями. Все они — люди известные.

Леонид Купридо, редактор КВН:

Так уж повелось в последнее время, что КВН считается кузницей кадров для телевидения, шоу-бизнеса и так далее. Я не берусь судить, правильно это или нет, не мне это судить, но так повелось. Я думаю, что этот конвейер не остановить. Это люди как были, так они и будут — 100%!

Действительно, сколько популярных ныне телеведущих воспитал КВН! Михаил Марфин, Валдис Пельш, Татьяна Лазарева, Александр Пушной и многие другие квнщики 90-х сегодня успешно работают на телевидении.

Лучшими выпускниками КВНовской школы сегодня являются всенародно признанные участники российского проекта Comedy Club — Вадик Галыгин, Александр Рева, Таир Мамедов, Гарик Харламов, Тимур Родригез. Жаль, его отечественный аналог так и не прижился в Беларуси.

Виталий Воднев:

Вам или вашему отцу поступали предложения, чтобы купить программу для зарубежного телеканала?

Александр Масляков:

Да, поступало предложение из Америки. Но пока я не очень понимаю, что это такое будет. В процессе.

Леонид Купридо:

Не секрет, что в КВН играют на всей планете, но играют русскоязычные люди. Это наши люди, которые живут в Германии, Австралии, Америке, Голландии. Прекрасно чувствует себя Лига Великобритании и так далее. Но это наши люди. Мне кажется, что вряд ли не наши люди, не русскоговорящие смогут понять этот жанр, это вид искусства, если угодно.

КВН как явление существует уже полвека. Постоянно меняя форму и содержание, развиваясь под диктовку времени, он всегда на острие.

Леонид Купридо:

Я часто слышу брюзжание: «КВН не тот!» Очень многие сравнивает его с КВНом 90-х, некоторые — с КВН 80-х. Естественно, некая эксклюзивность, возможно, пропала. Но говорить о том, что это стало плохо, нельзя. Потому что сегодня мы так живем, сегодня всё поточное, сегодня всё поставлено на поток. А что сегодня эксклюзивное? Я не знаю.

КВНа не может быть больше, чем есть на него потребность. Его ровно столько, сколько его хотят. Поэтому если он какие-то единицы, десятки, сотни людей раздражает, то это, скорее, проблема этих людей.

К счастью, этих людей немного. Гораздо больше тех, кто живет и дышит КВНом. И на них возлагаются большие надежды.

Александр Масляков:

Первая Лига, которая проводится в Минске, является ярким подтверждением того. Если вы хотите узнать, кто будет лет через пять звездой, можете придти на игру и посмотреть.

Две жемчужины советского телеэфира, два лучших телевизионных шоу — «Что? Где? Когда?» и КВН — сегодня оказались тесно связаны между собой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Леонид Купридо:

Мало кто знает, но я считаю, что имею право это озвучить, потому что слышал это лично из уст Александра Васильевича Маслякова — самую первую программу «Что? Где? Когда?» провел Александр Васильевич Масляков. И только после этого ее стал вести Ворошилов. Более того, конкурс «Разминка» в старом КВНе назывался «Что? Где? Когда?».

Это два наших отечественных проекта. Уникальность заключается в том, что люди продолжают путать квнщиков со знатоками.