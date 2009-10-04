Квентин Тарантино обещает выпустить продолжение «Убить Билла»

Известный режиссер грозится снять третью часть фильма к 2014 году. О своем намерении превратить культовый боевик с Умой Турман в трилогию режиссер заявил в эфире итальянского ток-шоу Parla con Me.По словам Тарантино, он специально выдерживает 10-летнюю паузу между выходом второй и третьей части, чтобы дать главной героине Невесте возможность оправиться от пережитых ею потрясений. При этом режиссер абсолютно уверен, что сама Турман будет готова участвовать в его очередном проекте, только надо дать ей отдохнуть. Однако с кем придется сражаться Невесте, режиссер пока не уточняет, сообщает newsru.com со ссылкой на ComingSoon.