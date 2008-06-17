Кузнецы, гончары, ткачи и другие умельцы "под одной крышей"

Необычный центр ремёсел появится в посёлке Копысь Оршанского района.

Любой желающий сможет увидеть, как рождается произведение искусства, попробовать себя в роли мастера и, конечно, купить понравившееся изделие. Уже в этом году будет разработана документация на строительство ремесленного комплекса.

Дом мастеров начнёт работать уже в августе следующего года. А туристов в центр доставят по реке, от новой пристани Днепра. Фестиваль-ярмарка "Дожинки-2008", которая пройдёт в Орше, еще больше украсит этот уголок Беларуси, чем привлечёт дополнительное число туристов в регион.

