Кутиков о «Машине времени»: «Популярность сопутствовала всей нашей творческой жизни»

Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Александр Викторович, очень сложно музыканту всю жизнь соответствовать времени. Как правило, творческие судьбы складываются каким образом: бывает какой-то яркий всплеск, пересечение его самой лучшей формы, самых лучших песен и самой большой востребованности у зрителя. И, в общем-то, они, если остаются на плаву, то, благодаря вот, наверное, этой точке пересечения.

Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени»:

На самом деле, если быть честным, я никогда на эту тему не задумывался. Но, скажем, наша популярность до того, как мы перешли на профессиональную сцену, в андеграунде, она тоже сопутствовала всей нашей творческой жизни. Скажем, мы были самым молодым по возрасту ансамблем, то есть, бит-группой, тогда ещё не было слова «рок-группа», в 1972 году весной, который приняли в члены бит-клуба. Вот мы были самыми молодыми.