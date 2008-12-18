Кустурица прилетел в Беларусь

Кинорежиссер является лауреатом множества кинопремий, многократный обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, посол ЮНИСЭФ в Сербии. Завтра сербский режиссер боснийского происхождения вместе со своим "некурящим оркестром" даст единственный концерт во Дворце Республики. Коллективу «No smocking orchestra» уже 28 лет. В 1986 году в качестве бас-гитариста в группу пришел знаменитый кинорежиссер. С тех пор они с огромным успехом гастролирует по всему миру. Завтра все поклонники творчества Кустурицы, как кинорежиссера, смогут оценить его музыкальные способности.