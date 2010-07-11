Купалье — ночь, в которую все наши предки выходили из домов на встречу с мифическим персонажам типа водяных да леших, встречались с русалками и прочими прекрасными девами и дружной гурьбой прыгали через костры, а после шли в лес искать цветок папоротника, который сулит нашедшему счастье личное и профессиональное.

В Бельгии — святой Ян, в Испании — Сан-Хуан, у восточных славян — Купалье. С распространением христианства к нему приурочили день рождения Иоанна Крестителя. А это в народном сознании привело к смешению в названии праздника — Иван Купала.

В прошлой жизни Лариса Ивановна — потомственная зельярка, говорит с растениями на одном языке, а в нынешней — ведущий научный сотрудник. Собирать полезные травы хоть и не входит в ее обязанности, но природа берет свое.

Песни, похожие на заклинания накануне Купалья пели, чтобы спугнуть змею. Земноводным приписывали порчу жита. То же самое по праздникам творили русалки.

Лариса Метлевская, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея архитектуры и быта:

Детей пугали так — не ходи в жито, там русалка сидит с железной грудью, она тебя схватит и утащит.

Традиционно, Купалье – самый таинственный и звенящий праздник в году. По-другому, это зенит года, когда солнце берет курс на зиму. Больше всего это веселье адресовано молодежи, но в итоге не было безучастных. Наши предки хорошо знали истину – если в Купальскую ночь остаться дома, в дверь постучит беда.

Лариса Метлевская, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея архитектуры и быта:

Пели ритуальные песни, а потом уже только жгли костер. Когда шест подгорал, колесо падало и катилось вниз к реке. Это символизировало уменьшение светового дня, дело движется к концу года.

В далекие времена хорошо использовали гомеопатию. Собранные на Купалье травы сушили, на них же гадали, отбеливали загоревшую от работы кожу и, конечно, плели венок.

Лариса Метлевская, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея архитектуры и быта:

Венок — символ чистоты, молодости. Исключительно девичий головной убор, женщины надевать его не имели права.

В эту ночь девушки занимались наведение красоты, юноши – разведением костра, а пожилые готовили обрядовый ужин — настаивали квас и пекли символ солнца – блины.

Лариса Метлевская, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея архитектуры и быта:

Песни купальские — протяжные и в то же время лиричные. Рассказывается о судьбе: парень седлает коня, мать спрашивает куда ты едешь, а едет он свататься к девушке, которая не отвечает ему взаимностью. Или же часто поется о том, что счастливая та мать, у которой дочек много: что неделя — то сваты едут. Хотя сыновей было иметь престижней. Если девушка замуж не вышла — будет ей трудно.

С помощью воды в Купальскую ночь снимали грехи. А после всенощного омовения заключались брачные отношения.

Анна Захарина, руководитель фольклорного коллектива «Суничка»:

В эту ночь было много элементов эротики. Парни и девушки купались вместе, потом рождались внебрачные дети. В народе их называли святыми, так как были зачаты в святую ночь.

Спустя две тысячи лет сценарий этого ночного праздника переписали на новый лад, по заказу городских жителей. В концертной программе значится все больше героев нового времени. Например, роль хозяина праздника чаще всего исполняет Нептун. А в репертуаре гостей появились даже частушки.

Еще одна дань моде — боди-арт. Красками для аквагрима на тело наносят папараць-кветку. У процедуры одни только плюсы – не нужно ходить в лес за папоротником, а сами краски, при необходимости, смываются за пару минут.

Виктория Казимирчик, аквагример:

Каждый представляет папараць-кветку по-своему. Для кого-то этот цветок ближе к розе, у кого-то ближе к лилии. У кого-то она желтая, у кого-то розовая, у кого-то ближе к голубому.

И хотя наукой доказано, что папоротник не цветет, некоторые до сих пор верят в легенду.

А еще на Купалье почти всегда идет дождь. Таковы ритмы природы.

Лариса Метлевская, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея архитектуры и быта:

Традиция, с одной стороны, как бы прервалась, но в то же время за 20 лет выросло поколение, которое знает купальские песни. Потому что бабушки нам могут рассказать, из каких этапов состояло Купалье, но песен они уже не знают.

Несмотря на то, что праздник почти утратил традиционный обрядовый смысл, приобщиться к нему по-прежнему можно, если успеть загадать желание.