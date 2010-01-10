Культурными столицами Европы в 2010 году станут сразу три города

Сразу три города — немецкий Эссен, венгерский Печ и турецкий Стамбул будут провозглашены в 2010 году культурными столицами Европы.

Задача проекта, существующего с 1985 года, — стимулировать осознание европейцами своего общего культурного наследия. Статус культурной столицы Европы предоставляет городам возможность значительно повысить качество и размах культурной жизни, реализовать конкретные проекты, наладить международное сотрудничество и обмены в области культуры и искусства.

Торжественные мероприятия по поводу объявления Эссена — центра германской промышленной области Рур — культурной столицей проходят в эти выходные. Одно из центральных событий сегодня в Эссене — открытие Нового музея Рура в бывшем угольно-индустриальном комплексе «Цолльферайн», входящем с 2001 года в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Массовые мероприятия, которыми насыщены двухдневные торжества в Эссене, по прогнозам, посетят 100 тыс. человек, сообщили их организаторы. В них ожидается участие президента ФРГ Хорста Келера и председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу.

Особенностью присуждения Эссену звания культурной столицы Европы стало то, что оно фактически распространяется на 53 города и общины всего Рура — области, по-прежнему являющейся «промышленным сердцем» Германии и одновременно ее важной «культурной метрополией». Там действуют 120 театров, 100 концертных залов и 200 музеев, отмечает БЕЛТА.