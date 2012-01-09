Культурные итоги 2011 года от корреспондентов СТВ

В 2011 году слово «впервые» в культурной жизни нашей страны звучало неоднократно. Впервые театралы и звезды эстрады Беларуси получили статуэтки Национальных театральной и музыкальной премий. Впервые в «золотую коллекцию» собрали тридцать белорусскоязычных шлягеров. Впервые в Минск на международный конкурс имени Станислава Монюшко съехались лучшие пианисты мира. Впрочем, 2011-ый запомнился не только как год культурных дебютов. Крепче стали и традиции. В общем, эти двенадцать месяцев в любом случае были насыщенными.

Театральный мир в 2011-м определенно не дремал. В который раз под чарующие звуки романсов окунулись в роскошный маскарад гости большого бала в Большом театре.

65-летний юбилей в минувшем году отпраздновал мастер разноплановых ролей Купаловского театра — Николай Кириченко.

Николай Кириченко, народный артист Беларуси:

По календарю — 65. А так не чувствую. Может, я себе льщу, но не чувствую. Так подумаю: о господи, 65! Нет, я еще могу хулиганить.

Богатым выдался «премьерный урожай».

Вера Полякова, актриса:

Засыпала – думала об этой роли, просыпалась – думала об этой роли.

Так, настоящим событием года стала постановка «Средство Макропулоса» Театра киноактера, где главную – бенефисную роль – на себя примерила Вера Полякова. Актриса сыграла актрису. Лицезреть ее в зале собрался весь столичный бомонд.

Одним из самых долгожданных событий года стала Первая Национальная театральная премия. Небывалый ажиотаж, красная ковровая дорожка, специально созданная Министерством культуры театральная академия...

Александр Ефремов, народный артист Беларуси:

Здесь мы ни с кем не сражались — каждый высказывал свое собственное мнение.

Двенадцать спектаклей-номинантов, и небывалый успех Купаловского театра: пять из восьми статуэток.

И все же театральный мир в минувшем году на себе ощутил и невосполнимую потерю. В последний путь проводили народного артиста Беларуси — великого режиссера Валерия Раевского.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Гэта постаць, якая ўпісала сабе залатымі літарамі, увайшла ў залаты фонд нашага мастацтва, нашай культуры.

В 2011-м из жизни ушел и выдающийся белорусский композитор Измаил Капланов. Маэстро, чьи песни любимы всеми поколениями, творил и оставался на сцене до самого последнего момента.

Владимир Ухтинский, певец:

Останется в нашей памяти в первую очередь его порядочность, спокойствие, знание дела.

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:

Он был из тех людей, к которым можно было обратиться по любому случаю в жизни.

Концерты Рахманинова, Дворжака и Шопена в теперь уже прошлом году впервые звучали в Белгосфилармонии в исполнении лучших пианистов мира. Международный конкурс имени Станислава Монюшко из Франции «переехал» на историческую родину. Зато уже во второй раз в Большом театре в рамках Минского рождественского оперного форума звучали лучшие баритоновые, теноровые и сопрано-партии мастеров оперы из пятнадцати стран.

Андрис Людвигс, оперный певец (Латвия):

Я такой сцены в своей жизни еще не видал.

Павлинка, Сильва, Мадлен. Прима белорусской оперетты, певица и актриса Музыкального театра Виктория Мазур отметила юбилей.

Третьей – а значит в тройке лидеров — оказалась Беларусь на детском «Евровидении». 13-летней Лидии Заблоцкой из Могилева помогли талант, творческая команда и, конечно, «Ангелы добра».

Отечественная эстрада в 2011-м дотянулась до самой высокой ноты. Обрела свой – белорусский — «музыкальный Олимп». Ежегодная премия телеканала СТВ решением Министерства культуры выросла до национальной. Шестнадцать статуэток и пять специальных призов Первой премии с солидным статусом достались лучшим из лучших.

К слову, в году минувшем с успехом реализовали еще одну идею нашего телеканала и Министерства культуры. Концерт в тридцать шлягеров – такой «Золотой коллекции белорусской песни» у нас еще не было.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:

В нашей жизни есть авторы, музыканты, которые стали легендой белорусской музыки. Очень важно, чтобы мы их чтили, любили, боготворили. Пусть всегда о них помнят, пусть звучат эти песни

Впрочем, еще один наш проект, посвященный самому красивому искусству, в четвертый раз отгремел на всю столицу. Диадема и звание «Мисс Минск 2011» достались восемнадцатилетней Ульяне Волоховской.

Ульяна Волоховская, Мисс Минск 2011:

Я безумно счастлива и безумно рада. И я почти ничего сейчас не понимаю, кроме счастья.

Пожалуй, главным юбилеем 2011-го стало двадцатилетие «Славянского базара в Витебске». Пятнадцать фестивальных площадок. Пять тысяч гостей. Самые звездные артисты. Масштаб и размах стабильного – не кочующего фестиваля.

Николай Басков, народный артист России:

Фестиваль стал шикарным, очень сильным и в то же время, мне кажется, событийным.

Валерий Меладзе, заслуженный артист России:

Это хорошие крепкие традиции и настоящий праздник музыки и хорошего настроения. И самое главное — он проходит именно там, где должен проходить, потому что здесь очень гостеприимные люди.

А самый ценный подарок на юбилей «Славянскому» сделала певица Алёна Ланская: благодаря ей гран-при остался в Беларуси.

Алёна Ланская, обладатель Гран-при ХХ Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2011», заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я знаю, что это — самая дорогая награда в моей жизни

Надо сказать, что эта победа для Алёны Ланской стала судьбоносной. Певица оказалась среди тех, кому Президент Беларуси вручил государственные награды. Теперь Ланская — самая молодая заслуженная артистка в истории нашей страны.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я счастлива, и не могла себе представить, что меня так высоко оценят — в 26 лет это стимул развиваться дальше

А Заслуженная Татьяна Бондарчук решением главы государства стала Народной. Именно она создала в Беларуси цирковую школу мирового уровня. На ее счет можно отнести и отреконструированное здание цирка.

Татьяна Бондарчук, народная артистка Беларуси:

Если ты трудишься, непременно будет награда. В таком красивом цирке для творчества есть очень много возможностей.

На самом высоком уровне в минувшем году была отмечена живопись художника-инвалида Анатолия Галушко. Он пишет картины о Беларуси, удерживая кисточку зубами.

Анатолий Галушко, художник:

Пробовал пейзажи рисовать, и море, и другие страны — нет, это не то.

2011-й принес Анатолию Галушко выставку в парламенте и памятный подарок, который от имени Александра Лукашенко вручил сестре художника первый заместитель главы Администрации Президента Александр Радьков. Через пару дней Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Ивацевичский район получил ответный подарок от Анатолия Галушко.

Уделял глава государства немало времени и белорусским писателям. Встречу с заслуженными и молодыми поэтами и прозаиками Александр Лукашенко инициировал лично. По горячим следам второго Съезда Союза писателей Беларуси. К слову, именно на этой встрече и прозвучало предложение назвать 2012-й годом книги.

Александр Лукашенко:

Для меня нет ничего ценнее книги, потому что благодаря книге я стал и президентом, и образование получил.

120 лет со дня рождения Максима Богдановича отметили по всей Беларуси. На протяжении года не утихали многочисленные культурные мероприятия в честь классика.

И еще один юбилей. 85 исполнилось белорусскому Левитану – золотому голосу отечественного радио Илье Кургану.

Илья Курган, заслуженный артист Республики Беларусь:

Видимо, я был там как-то запланирован как говорун.

Не остался «за кадром» и кинематограф. В 2011-м право получить государственную поддержку на производство фильмов указом Президента обрели все киностудии страны. Раньше это право было лишь у «Беларусьфильма».

Ну и, конечно, главное кинособытие года. Международный фестиваль «Листопад» стал совершеннолетним. И традиционно раздал награды по заслугам. Так, гран-при восемнадцатого форума – «Золото Листопада» досталось российской драме «Охотник». В главной роли в этой картине, к слову, снялся белорус Михаил Барскович.

Михаил Барскович, актер:

Сняться в фильме мне, наверное, помогли слова Бакура Бакурадзе. Я долго сомневался, стоит ли мне вообще играть. Он сказал: «Мечтал в детстве быть актером? Так вот, думай, что твоя детская мечта сбылась».

Громкий, яркий, изобилующий фестивалями, конкурсами и неординарными проектами. Именно таким был минувший год. И эту «эстафету» он передал 2012-му. Сомневаться не приходится — его «культурные плоды» уже зреют.