Культурное сотрудничество между двумя русскими театрами

Национальный академический драматический театр имени Горького вернулся из Москвы, где обменялся опытом с коллегами и наладил творческое сотрудничество с московской "Школой современной пьесы".

Русский театр - явление широко известное. Понятие это уже давно стало нарицательным и рассматривается сегодня как особый пласт драматического искусства. Идея обмена опытом между русскими театрами всего бывшего СССР воплотилась в создании Центра поддержки русских театров за рубежом.

Навыки сценической речи, художественного слова, пантомимы молодым актерам здесь преподают педагоги ГИТИСа, Щукинского училища. Приобщиться к духу русского театра этим летом смогла и труппа Национального академического драматического театра имени Максима Горького.

Результаты московских семинаров зрители могли оценить в эту субботу на премьере "Легенды о бедном дьяволе" по Владимиру Короткевичу. Борис Луценко решил сделать нечто подобное и в Беларуси: мастерством актера займется сам, а педагогов по пластике и сценической речи будет приглашать из того же центра поддержки Русского театра за рубежом.

Творческое сотрудничество с Иосифом Райхельгаузом и его театром "Школа современной пьесы" предполагает обмен актерами, постановками, а также гастроли обоих театров в Москве и Минске.