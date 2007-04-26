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Культурное наследие в странах Содружества под надежной охраной

26 апреля 2007 09:44
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Такова тема международной конференции, которая открывается 26 апреля в Исполкоме СНГ в Минске. Участники обсудят основные положения конвенций ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и об охране нематериального наследия. В рамках конференции состоится открытие памятной доски, свидетельствующей о включении Архитектурно-культурного комплекса резиденции Радзивиллов в городе Несвиже Минской области в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
# Культура

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