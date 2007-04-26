Культурное наследие в странах Содружества под надежной охраной

Такова тема международной конференции, которая открывается 26 апреля в Исполкоме СНГ в Минске. Участники обсудят основные положения конвенций ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и об охране нематериального наследия. В рамках конференции состоится открытие памятной доски, свидетельствующей о включении Архитектурно-культурного комплекса резиденции Радзивиллов в городе Несвиже Минской области в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.