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Культура Армении - в Беларуси

23 октября 2007 10:20
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23 октября в Белгосфилармонии пройдет торжественная церемония открытия Дней и гала-концерт мастеров искусств Армении. В Национальном музее истории и культуры Беларуси пройдёт фотовыставка работ из музея выдающегося армянского режиссера Сергея Параджанова. 24 октября в Минске выступит Молодежный симфонический оркестр Армении, а в Доме дружбы состоится встреча с армянской делегацией.
Кроме того, гости посетят Национальную библиотеку Беларуси, мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и другие достопримечательности Беларуси.
Отметим, что Дни культуры Армении проходят на белорусской земле впервые и продлятся до 28 октября.
# Культура

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