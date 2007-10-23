Культура Армении - в Беларуси

23 октября в Белгосфилармонии пройдет торжественная церемония открытия Дней и гала-концерт мастеров искусств Армении. В Национальном музее истории и культуры Беларуси пройдёт фотовыставка работ из музея выдающегося армянского режиссера Сергея Параджанова. 24 октября в Минске выступит Молодежный симфонический оркестр Армении, а в Доме дружбы состоится встреча с армянской делегацией.

Кроме того, гости посетят Национальную библиотеку Беларуси, мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и другие достопримечательности Беларуси.

Отметим, что Дни культуры Армении проходят на белорусской земле впервые и продлятся до 28 октября.