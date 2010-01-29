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Ксендз проверял посещаемость костела, снимая отпечатки пальцев

29 января 2010 12:28
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Священник Гжегож Сова из польского города Грыфув Сленски проверял посещаемость школьниками своего костела при помощи машинки для сканирования отпечатков пальцев. Школьники, посещая костел, всякий раз должны были оставлять свои отпечатки пальцев на считывающем электронном устройстве. Те, кто за три года посещал храм 200 и более раз, освобождались от экзамена по Закону божьему. Школьникам идея ксендза понравилась, сообщает в пятницу Reuters со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
# Культура

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