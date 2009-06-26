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Крест Ефросинии Полоцкой едет в Минск

26 июня 2009 08:57
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Его несут участники крестного хода по приграничным районам Беларуси - как военнослужащие, так и обычные граждане. Акция началась 14 июня и приурочена к 65-летию освобождения Беларуси, Дню памяти жертв Великой Отечественной и 25-летию учреждения Собора белорусских святых.



Крест несут на руках, иногда везут на машине или переправляют на вертолете. Святыня уже побывала в Верхнедвинске, Поставах, Ошмянах, Сморгони, Браславском и Островецком районах.



Ее путь лежит также через Лиду, Гродно, Минск, Брест, Пинск и Гомель. По пути следования креста в храмах проходят молебны, и к святыне могут приложиться все желающие.
# Культура

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