"Кремерата-Балтика" порадует минчан своим искусством

В рамках Международного фестиваля Юрия Башмета знаменитый коллектив - камерный оркестр "Кремерата-Балтика" под руководством скрипача Гидона Кремера 23 октября даст в Большом концертном зале Белгосфилармонии концерт.Маэстро Кремер получил мировое признание после победы на Международном конкурсе имени Чайковского в 1970 году. В 1996 году он основал молодежный камерный оркестр "Кремерата-Балтика". В 2002 году компакт-диск Гидона Кремера и оркестра был удостоен престижной премии "Грэмми". На минском концерте камерный оркестр исполнит произведения Губайдулиной, Канчели и Пьяццоллы.