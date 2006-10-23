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"Кремерата-Балтика" порадует минчан своим искусством

23 октября 2006 10:54
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В рамках Международного фестиваля Юрия Башмета знаменитый коллектив - камерный оркестр "Кремерата-Балтика" под руководством скрипача Гидона Кремера 23 октября даст в Большом концертном зале Белгосфилармонии концерт.Маэстро Кремер получил мировое признание после победы на Международном конкурсе имени Чайковского в 1970 году. В 1996 году он основал молодежный камерный оркестр "Кремерата-Балтика". В 2002 году компакт-диск Гидона Кремера и оркестра был удостоен престижной премии "Грэмми". На минском концерте камерный оркестр исполнит произведения Губайдулиной, Канчели и Пьяццоллы.
# Культура

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