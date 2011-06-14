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Ковер-самолет старика Хоттабыча, ступа Бабы Яги и алые паруса Ассоль появились в Витебске

14 июня 2011 06:48
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В областном краеведческом музее открылась выставка «Сказки нашего детства». Экспозиция включает издания разных времен и народов.

Раритетные экспонаты иллюстрируют белорусские сказки, родившиеся на берегах Двины: волшебная дудочка, скатерть-самобранка, старинный сундук, лапти, шляхетские костюмы и яства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Особые тематические блоки посвящены творчеству детских писателей, чей жизненный путь связан с Витебском. Так, автор «Старика Хоттабыча» Лазарь Лагин родился в этом городе, Самуил Маршак гостил здесь у дедушки, а Корней Чуковский читал литературоведческие лекции.

Светлана Козлова, старший научный сотрудник Витебского областного краеведческого музея:
Беларуская казка, як вызначана яшчэ фалькларыстамі-даследчыкамі ў канцы XIX ст., не мае аналагаў у іншым славянским свеце па жывасці мовы, па разнастайнасці сюжэту.

Сказочная выставка

Сказочная выставка

Сказочная выставка

Сказочная выставка

Сказочная выставка

Сказочная выставка

# Культура # Фотофакт

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