Ковер-самолет старика Хоттабыча, ступа Бабы Яги и алые паруса Ассоль появились в Витебске

Moby, прилетев в Минск, потерял багаж

12 июня в «Минск-Арене» Moby даст полномасштабный концерт в поддержку своего нового альбома «Destroyed», который вышел в мае 2011. Кстати, «destroyed» («уничтожить»), по словам Moby, пишут на багаже, оставленном в аэропорту без присмотра.