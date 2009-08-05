Королева Англии на шоу садов и цветов

Королевское семья выехала в Челси , где ежегодно проходит самое великое в мире шоу садов и цветов. (ФОТО+ВИДЕО)

В Англии не все так просто. Настоящий биологический день рождения королевы Великобритании Елизаветы II 21апреля, тогда ей исполнилось 83, но торжественный день рождения она отмечала в середине июня. Традиция сложилась еще в XVIII веке с целью праздновать королевский юбилей тогда, когда хорошая теплая погода. Елизавета II, кстати, сидит на британском троне уже 57 лет.

Этим летом королевское семейство решило выехать в Челси – это юго-западное предместье Лондона, где ежегодно проходит самое великое в мире шоу садов и цветов.

Королева награждает своего сына принца Чарльза Викторианской почетной медалью за то, что он выдающийся садовник, увлекается разведением растений и непрерывно участвует в делах королевского сельскохозяйственного товарищества.

Что ж, официальную часть видели, а дальше посмотрим на сады и цветы. Шоу проводят регулярно с 1913 года. 120 тысяч квадратных метров занимает только самый большой павильон. На всей территории проходят соревнования садовников из разных стран мира.

Этим летом там построили более 20 больших садов и около 30 маленьких. А в большом павильоне под крышей свои открытия представляли более 100 селекционеров.

- Ничем в жизни я так не увлекаюсь, как планировкой, дизайном или строительством садов. Этим летом я начала готовить свою экспозицию еще за 3 недели до открытия шоу, а за 2 недели съехалось уже 100000 участников, - рассказывает дизайнер Изабель Ван Гронинген.

Обычно шоу открыто для посетителей на протяжении всего 1-й недели. Десятки тысяч человек приезжают сюда посмотреть, а, возможно, и приобрести что-то.

- В последние годы обсуждают много разных программ охраны климата, окружающей среды и так далее. А я считаю лучшим строить сады в центре урбанистических городских зон, пусть они будут как можно ближе к обычным людям, - рассказывает дизайнер из Японии Казуюки Ишихара.

А вот еще красивые сады. В каждом таком уголке должна быть дизайнерская разработка конструкций с водой.

Кстати, как видим, сохраняется мода на как будто дикие сады, не выстриженные, которые выглядят натурально, Но все продумано, сорняков там нет.

- Я счастлива, что мои изобретения сортов растений здесь, в Британии, пришлись по душе, надеюсь, что они быстро распространятся, - рассказывает дизайнер из Калифорнии Кэйт Фрэй.

Да, сады – это не просто красота и охрана окружающей среды, это еще и неплохой бизнес. В Британии, несмотря на финансовый кризис, все, что связано с садоводством, по-прежнему является доходным и не вызывает беспокойства.