Король Генрих VIII и его жены. Реконструкция в Хэмптон-корт

Сценарий празднества Генриха VIII с его последней, шестой женой Екатерина Парр.

Король Генрих VIII выходит из своего дворца Хэмптон-корт так, будто бы не было 500 лет. Как раз именно эту дату отмечают в этом году в Соединенном королевстве.

Сценарий празднества Генриха VIII с его последней, шестой женой Екатериной Парр наблюдают ежедневно туристы, которые приходят в Хэмптон-корт, а там есть на что посмотреть. Дворец, мебель, все вещи отреставрировали. Кроме того, много чего еще выставили в качестве экспонатов.

Сюзанна Липскомб, историк:

- Она была хорошей женой королю - смиренная, чувственная, интеллигентная. Его последний брак с Екатериной Парр, как считается, был единственным счастливым.

Это банкетный зал, где в XVI веке проходили королевские торжества. Чудесные витражи, оживленные портреты, интерьеры.

Знаменитые ковры, которыми украшали стены дворцовых покоев.

Сюзанна Липскомб:

- В то время ковры создавали, используя золотую и серебряную нитку. Все обязано было блестеть - это же королевский дворец. С течением времени блеск пропал, цвета испортились. Реставрацией ковров занимался Манчестерский университет, оригинальные цвета восстановили.

Таким образом, как считается, выглядели те королевские ковры в XVI веке.

Специальный холл занимает наилучший прижизненный портрет короля и экспозиции портретов всех его жен. На этом остановимся немного поподробнее.

На сюжетах из личной жизни короля основывается огромное количество книг, серьезных и развлекательных, бесконечное число фильмов и даже музыкальных произведений.

Брэт Долман, руководитель проектов:

- Представьте, что вы самая последняя жена короля. Вы входите в этот покой, где присутствуют духи, приведения всех предыдущих жен. Кого-то из них убили, кого-то бросили в темницу - много чувств.

Особенно трагической была история Анны Болейн. Король тогда поссорился с Папой Римским и сам возглавил британскую церковь. Первую жену, Екатерину Арагонскую, он держал даже без пищи и воды. Анна Болейн сначала была его любовницей, а затем стала второй женой. В недавнем фильме ее роль исполняла Натали Портман. Письма короля и Анны Болейн являются историческим памятником. Их отношения завершились тем, что королеве отрубили голову.

Знаменитый клавишник Рик Вэйтмон свой лучший альбом сложил из 6 инструментальных композиций, каждая из которых отображает характер одной из жен Генриха XVIII. В 73-м году Вэйтмон просил разрешить ему организовать представление во дворце Хэмптон-корт. Потребовалось, чтобы прошло 36 лет, и музыкант получил не то чтобы разрешение, а даже приглашение. Грандиозный проект осуществился летом этого года.

Рик Уэйкман, музыкант:

- Композиции, посвященные шести женам Генриха VIII. Это был мой самый первый альбом. Мне было 23, но я уже успел поучаствовать в группе «Yes». Они собирали стотысячные стадионы на свои концерты. Мне искренне хотелось такого же, а то и большего, успеха. Теперь у меня за плечами 40, а то и 50, альбомов, но тот, первый, я вспоминаю с восхищением.

Посмотрим на портреты всех жен короля Генриха VIII. И перечислим их имена.

Первая — Екатерина Арагонская.

Вторая — Анна Болейн.

Третья — Джейн Сэймур.

Четвертая — Анна Клеве.

Пятая —Кэтрин Говард.

Шестая — Екатерина Парр.

Их имена стали ходячими прозвищами, нередко поминают ту или иную жену короля Генриха.