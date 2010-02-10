Прямой эфир

Копію старажытнага габелена, які ўпрыгожваў залы Радзівілаўскага палаца, створаць у Барысаве

10 февраля 2010 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На мясцовым камбінаце дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Арыгінал – зроблены на Карэліцкай мануфактуры ў 18 стагоддзі – захоўваецца ў Кракаўскім музеі. Туды ўжо ездзілі нашы спецыялісты, і вывучалі тканы шэдэўр. Дарэчы, зараз барысаўскія майстры працуюць яшчэ над адным важным заданнем – ствараюць габелены для Мірскага замка. А вось рабіць дакладныя копіі старажытных палотнаў ім яшчэ не даводзілася. Аднак тут упэўнены – справяцца.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
10 февраля 2010 09:14

Официальный отчет о причинах смерти Майкла Джексона опубликовали в Лос-Анджелесе

10 февраля 2010 08:52

Народному артисту СССР Владимиру Зельдину исполнилось 95

10 февраля 2010 06:57

Ежегодный форум «Книги Беларуси-2010» открывается в Минске