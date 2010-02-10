Копію старажытнага габелена, які ўпрыгожваў залы Радзівілаўскага палаца, створаць у Барысаве
На мясцовым камбінаце дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Арыгінал – зроблены на Карэліцкай мануфактуры ў 18 стагоддзі – захоўваецца ў Кракаўскім музеі. Туды ўжо ездзілі нашы спецыялісты, і вывучалі тканы шэдэўр.
Дарэчы, зараз барысаўскія майстры працуюць яшчэ над адным важным заданнем – ствараюць габелены для Мірскага замка. А вось рабіць дакладныя копіі старажытных палотнаў ім яшчэ не даводзілася. Аднак тут упэўнены – справяцца.