Контакт 2011: Мы думаем, что мы хотим быть ТАМ. Не замечая, что рядом есть свое маленькое местечко, дача на 6 сотках или кухня у друзей, - все это мы не ценим

На конкурс «Лістапад-2011» всего было отобрано 120 работ из 48 государств. Среди самых любопытных премьер фестиваля – внеконкурсный показ российской картины «Контакт 2011».

Необычна эта премьера, прежде всего, тем, что на кинофестивале фантастические ленты можно встретить редко. Здесь уместно говорить о том, что фестивальное кино не может быть поверхностным, а значит, есть что-то особенное в картине российского режиссера Сергея Борчукова. Картина повествует об экипаже космического корабля, который из последнего полета привозит в своей крови непонятного происхождения вещество.

Но, взяв за основу фантастический сюжет, режиссер сделал ставку не на спецэффекты. Фильм рассказывает о человеческих взаимоотношениях.

Сергей Борчуков, режиссер, сценарист, продюсер (Россия):

Свое кино я увидел на самом деле на прошлой неделе, а ребята его не видели вообще. Они видели только на озвучивании.

Я очень надеюсь, что хотя бы намек будет на тренд, на модность в хорошем смысле этого слова. Получится – не получится – это второй момент. Фантастика – это что? Внеземное вещество, под которым… Некий транквилизатор, некая субстанция. По сюжету с помощью вещества герои находятся там, где они хотят находиться. Это очень тонкая штука. Помните, как в Кавказской пленнице: тост «За то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями». Мы желаем где-то быть, но не имеем возможности. Герой Димы Орлова, находясь там, понимает, что должен находиться рядом с героиней Иры Лачиной. Это вечная история: мы думаем, что мы хотим быть ТАМ. На самом деле, не замечая, что рядом есть свое маленькое местечко, дача на 6 сотках или кухня у друзей, - все это мы не ценим. Мы хотим каких-то глобальных, космических изменений, а получается, что счастье вот оно: рядышком. Это правда жизни: мы в основном теряем, а не находим.

Ирина Лачина, актриса (Россия):

То вещество – это некая субстанция, которая осуществляет потаенные желания людей. Фильм называется «Контакт 2011». Действие происходит сегодня, в нашем конкретном временном промежутке. Что такое человеческая жизнь? Это несколько раз по 10 лет. Кто-то 6 раз по 10 лет живет, кто-то 7 раз… А 10 лет – это ни что!

Орлов все время говорил: «Давайте без пафоса». Для меня это не пафос, это то, чем я живу сегодня.

Павел Кореневский:

Многие ругают фестивальное кино за то, что оно такое умное. Дайте, мол, что-нибудь попсовое – посмотреть, отдохнуть.

Ирина Лачина:

Кино делается для зрителей. Самое главное для меня в этом проекте, это то, что собрались люди – перфекционисты. Это люди, которым не безразлично то, чем они занимаются. Для нас это не просто профессия. Это жизнь.

Я не снимаюсь в кино, которое мне не интересно. Зрителю нужны эмоции и человеческие взаимоотношения. Кино – это то, что воздействует массово и оказывает на людей гипнотическое действие. И телевидение – в том числе, которое приходит в каждый дом. У кого-то фоном, нравится – не нравится, а, тем не менее, это остается. Сейчас самое ужасное, к сожалению: нет идеи, нет героев, нет того, к чему людям стремиться.

Дмитрий Орлов, актер (Россия):

Существует плеяда кинорежиссеров. Причем как известных, так и начинающих, которые снимают кино для того, чтобы получить премию на каком-то западном фестивале. Есть определенный заказ, что российский режиссер должен снимать «чернуху», «безысходягу» про Россию и россиян. Это всем известно и понятно давно. Начиная с Лунгина, дай, Бог, ему здоровья, заканчивая совершенно молодыми людьми, которые планируют свою перспективу и судьбу режиссерскую. Они в этих рамках и существуют. Есть кино совершенно другого сорта. Например, наше. В силу оригинальности и неординарности, в результате нашего какого-то поиска кино попадает на фестиваль.

Мы живем сейчас в абсолютно безыдейном обществе. Сейчас говорят: «Сейчас деньги правят миром!». И деньги тоже ничем не правят. Мне кажется, все закончилось картиной Алексея Балабанова «Брат».

Сергей Борчуков:

Кино как таковое уже состоялось. И говорить, как мы здесь прокололись, там мы неправильно сделали, здесь не доиграли, там не досняли, здесь у нас было мало денег или мало времени, бессмысленно. Мы можем поправить и я знаю, что мы поправим перед телевизионным эфиром в России. Но, по большому счету, это бессмысленно. Вот мы такие.

Мы летели сегодня и говорили в захлеб, не останавливаясь. Это дико важно.

Я уже сам стал называть кино проектами. Какой проект? У тебя кино! Продюсеры перестали «болеть» кинематографом. Это ужасно! Я стараюсь мусор не снимать. Ребята стараются в мусоре не сниматься. Но это не работа, а жизнь!