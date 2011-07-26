Конкурс «Новая волна» бьет рекорды по количеству стран-участниц, стоимости проекта и ценам на билеты

Для конкурса молодых исполнителей «Новая волна» этот год, также как и для Славянского базара, юбилейный. Только латвийский ровно в два раза младше своего белорусского собрата.

Возможно, из-за этого совпадения дат, интерес к нашему участнику певцу Юзари, и в целом к Беларуси в Юрмале сегодня явно повышенный.

Юзари, участник международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» (Беларусь):

Я горжусь тем, что я выступаю за Беларусь. Я там родился и живу.

Наибольшего успеха в Юрмале добился артист Дядя Ваня, получивший спецприз из рук самой музы фестиваля Аллы Пугачёвой. По оценкам критиков, у Юзари сегодня есть все шансы не только повторить, но и улучшить показатели.

Инна Радаева, продюсер:

Исполнителя, возможно, столь яркого и интересного, необычного, отличающегося от всех других, Беларусь ещё не представляла. Юра — не ярко выраженный поп-артист, это человек, вышедший из фанк-музыки, и в этом его фишка.

Среди многоголосой толпы поклонников популярной музыки, собравшейся сегодня в Юрмале, немало и белорусов. Поддержать Юзари приехали со всех уголков Беларуси, а местная латвийская диаспора посчитала это просто своим долгом.

Приветствие конкурсу направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Его с гордостью огласят со сцены концертного зала Дзинтари.

Александр Румянцев, генеральный директор Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна»:

Это происходит уже не первый год, и нам это очень приятно.

Юбилейный конкурс уже бьёт рекорды: по количеству стран-участниц – их 14 – от Европы до Республики Конго, по стоимости проекта – цифра приблизилась к 3,5 миллионам евро, по стоимости билетов – самый дешевые стоят от 60 долларов. Осталось дождаться рекордов музыкальных.

Композицией «I Wish» Стиви Уандера белорусский исполнитель откроет первый конкурсный день. Затем Юзари попытается покорить Юрмалу белорусской народной песней «Лапти». И завершит конкурс авторской песней. Борьба конкурсантов обещает быть жёсткой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».