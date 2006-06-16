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Конкурс на лучшую белорусскую открытку продлен

16 июня 2006 14:34
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Министерство информации Республики Беларусь продлило срок подачи заявок на участие в республиканском конкурсе на лучшую белорусскую иллюстрированную открытку до 7 июля. Такой конкурс проводится в Беларуси впервые. На рынке республики практически нет открыток, выполненных белорусскими авторами. Весь спектр этой продукции широко представлен изделиями российского производства. В настоящее время на суд жюри поступило около 100 открыток. Всего объявлено шесть номинаций: общественно-политическая, художественная, детская, религиозная, сувенирная (с использованием различных декоративных материалов) и факсимильная открытка.
# Культура # Государственная информационная политика

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