Конкурс на лучшую белорусскую открытку продлен

Министерство информации Республики Беларусь продлило срок подачи заявок на участие в республиканском конкурсе на лучшую белорусскую иллюстрированную открытку до 7 июля. Такой конкурс проводится в Беларуси впервые. На рынке республики практически нет открыток, выполненных белорусскими авторами. Весь спектр этой продукции широко представлен изделиями российского производства. В настоящее время на суд жюри поступило около 100 открыток. Всего объявлено шесть номинаций: общественно-политическая, художественная, детская, религиозная, сувенирная (с использованием различных декоративных материалов) и факсимильная открытка.