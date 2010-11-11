Конкурс модельеров в Слуцке - полная версия, не вошедшая в эфир телеканала

На суд жюри было представлено 27 коллекций. Их авторы — как отдельные художники, так и коллективы швейных предприятий.

Победителей определяли по двум номинациям. «Пред-а-порта» — повседневная одежда и «фэшн-дизайн» — одежда для подиумных показов. Жюри учитывало эстетику изделий, качество исполнения, соответствие современным тенденциям. Кстати, такой модный показ в области провели впервые, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Модельер:

Коллекция в романтическом стиле — для особого случая. В этой коллекции есть платья, лосины, струящиеся ткани. Здесь сочетаются легкость и жесткость — на этом был акцент.