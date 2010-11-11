Прямой эфир

Конкурс модельеров в Слуцке - полная версия, не вошедшая в эфир телеканала

11 ноября 2010 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На суд жюри было представлено 27 коллекций. Их авторы — как отдельные художники, так и коллективы швейных предприятий.

Победителей определяли по двум номинациям. «Пред-а-порта» — повседневная одежда и «фэшн-дизайн» — одежда для подиумных показов. Жюри учитывало эстетику изделий, качество исполнения, соответствие современным тенденциям. Кстати, такой модный показ в области провели впервые, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Модельер:
Коллекция в романтическом стиле — для особого случая. В этой коллекции есть платья, лосины, струящиеся ткани. Здесь сочетаются легкость и жесткость — на этом был акцент.

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

Фото. Конкурс модельеров в Слуцке

# Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эмир Кустурица: Сегодня в аудитории я увидел ту самую славянскую традицию общности
10 ноября 2010 21:01

Эмир Кустурица: Сегодня в аудитории я увидел ту самую славянскую традицию общности

Павел Латушко: Михаил Савицкий любил человека — личность, которой он был и сам
10 ноября 2010 20:40

Павел Латушко: Михаил Савицкий любил человека — личность, которой он был и сам

10 ноября 2010 15:45

Эмиру Кустурице белорусская студентка подарила шарж на него