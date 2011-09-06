Кондрусевич: Кінафестываль павінен стаць яшчэ аднім крокам ў папулярызаціі хрысціянскіх каштоўнасцяў праз даступную форму

Католический кинофестиваль Магнификат-2011 открылся сегодня в столице с торжественной службы в Минском архикафедральном костеле Имени Пресвятой Девы Марии.

Первый конкурсный просмотр собрал зрителей уже в Красном костеле. На седьмом по счету форуме христианских документальных фильмов и телепрограмм зрители увидят работы католических, православных и протестантских авторов из Беларуси, Армении, США, Литвы, Испании, Италии, Польши, России, Франции и Чехии. Дебют в этом году — у Израиля.

Картины посвящены как религиозной, так и светской тематике. Будут среди них и мультфильмы. И уже завтра кинофорум переедет в Глубокое, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, Митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:

Гэты чарговы кінафестываль павінен стаць яшчэ аднім крокам ў папулярызаціі хрысціянскіх каштоўнасцяў, маральных каштаўнасцяў праз такую даступную форму, якой з’яўляецца кіно, тэлебачанне, інтернэт і іншыя сродкі масавай камунікацыі. Мне хацелася б каб гэта адбылося, каб гэта сталася рэальнасцю. Бо можа такім чынам больш людзей даведаецца аб гэтых каштоўнасцях.

Карло де Биазе, режиссёр (Италия):

Я впервые на этом фестивале и впервые в СНГ. Это очень важно и значимо — сделать фестиваль, который объединяет людей разных религий и национальностей. Мы должны знать больше об идеях и идеалах авторов представленных фильмов. Беларусь – это новая страна, открытая миру. Фестиваль важен тем, что он помогает раскрыть потенциал всех религий.