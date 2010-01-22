Концерт «Под защитой Рогнеды» откроет десятый праздник музыки в Заславле

По традиции его проводит Национальный оркестр Беларуси под управлением маэстро Финберга.По традиции его проводит Национальный оркестр Беларуси под управлением маэстро Финберга. Коллектив считает большой честью презентовать свои лучшие программы на Заславской земле и собирать на художественных проектах любителей и знатоков белорусской культуры. Нынешний праздник особый. В программе – концерты молодых талантов и звезд, выставки и презентации. Завершится музыкальный праздник галаконцертом современной популярной песни с участием лауреатов международных и республиканских конкурсов.