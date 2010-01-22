Прямой эфир

Концерт «Под защитой Рогнеды» откроет десятый праздник музыки в Заславле

22 января 2010 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По традиции его проводит Национальный оркестр Беларуси под управлением маэстро Финберга.По традиции его проводит Национальный оркестр Беларуси под управлением маэстро Финберга. Коллектив считает большой честью презентовать свои лучшие программы на Заславской земле и собирать на художественных проектах любителей и знатоков белорусской культуры. Нынешний праздник особый. В программе – концерты молодых талантов и звезд, выставки и презентации. Завершится музыкальный праздник галаконцертом современной популярной песни с участием лауреатов международных и республиканских конкурсов.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
21 января 2010 20:26

В 2010 году Полоцк объявлен культурной столицей Беларуси

21 января 2010 16:29

Уникальная историческая находка в Гродно: обнаружены названия улиц на немецком языке

21 января 2010 14:53

Фото. Индийская выставка Гавриила Ващенко в Гомеле