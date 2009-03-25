Концерт памяти Михаила Танича пройдет сегодня в Минске

Его имя ассоциируется с полюбившимися песнями: "Идет солдат по городу", "Черный кот", "Комарово", "Погода в доме", "Возьми меня с собой" и другие. Это второй концерт программы Национального концертного оркестра Беларуси "Шлягеры на все времена" под управлением маэстро Финберга. Она посвящена 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году родной земли. На сцену Белгосфилармонии выйдут молодые вокалисты, которые с особым трепетом относятся к произведениям Михаила Танича.