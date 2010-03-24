Прямой эфир

Концерт Олега Жукова: сорок лет песне «Люди встречаются»

24 марта 2010 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Поэт более ста известных песен всегда ходит на концерты коллективов «Синяя птица», «Поющие гитары», «Добры молодцы», потому что они поют его песни.

Олег Жуков, поэт:

Идея концерта возникла из моей наблюдательности. Я всегда хожу на концерты коллективов «Синяя птица», «Поющие гитары», «Добры молодцы», которые проводятся в Минске. Хожу, потому что они поют мои песни.
Я пришел к выводу, а что если во Дворце Республики сделать свой концерт? Нашелся и повод – сорок лет моей песне «Люди встречаются».  Ровно сорок лет назад, весной 1970 года, Юрий Антонов, первый исполнитель этой песни, спел ее. Любовь неугасима. Не зря говорят, что старые песни о главном. А что главное? Это, конечно, любовь.

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
Новый спектакль «Красная Шапочка. Поколение next» готовят к премьере
24 марта 2010 17:16

Новый спектакль «Красная Шапочка. Поколение next» готовят к премьере

EMI заняла последнее место среди крупных музыкальных лейблов
23 марта 2010 13:42

EMI заняла последнее место среди крупных музыкальных лейблов

23 марта 2010 11:42

Советские хиты зазвучат в новых аранжировках на фестивале «Шлягеры на все времена» в Минске