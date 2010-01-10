Кому и за что дают премии «За духовное возрождение» в Беларуси

Эта премия - уникальная белорусская традиция. Такого больше нет нигде на постсоветском пространстве. Деятели культуры, искусства, врачи, служители церкви…. причём дважды – не только православной. И если раньше, когда премия зарождалась, духовность считалась, скорее уделом священников, сегодня это понятие всеобъемлющее. За 13 лет лауреатами становились люди совершенно разных профессий.

На неделе во Дворце Республики вручены главные награды года – пять премий «За духовное возрождение» и десять специальных премий Президента страны. О традиции, которой уже много лет и о людях - настоящих подвижниках духа - Алеся Высоцкая.

За 13 лет лауреатами становились люди совершенно разных профессий.

Лауреат премии «За духовное возрождение»-1997 – коллектив «Чистый голос». Ещё при создании вокальной группы перед собой видели цель - сохранить и передать богатство славянской песни.

Лауреат премии «За духовное возрождение»-2001 – художник Виктор Барабанцев. В мастерской, с запахом скипидара и масла – легкая музыка для вдохновения. На хосте – рождественские мотивы и любимые природные пейзажи. Путь Виктора Барабанцева к такой престижной награде – не много ни мало – четыре десятка лет. Его кропотливый труд – камешек к камешку на церковных мозаиках – достояние всех верующих.

Лауреат премии «За духовное возрождение»-2003 – актер Ростислав Янковский. Побывать в квартире у звезды такой величины, мечта многих. Здесь жизнь, наполненная искусством и бременем страстей человеческих. Почти две сотни сыгранных ролей.

Лауреат премии «За духовное возрождение»-2004 – Юзеф Булька. Несколько часов езды по трассе Минск-Витебск и можно попасть в маленький уголок Швейцарии. Здесь всё и в костёле, и в его округе сделано по инициативе ещё одной знаковой фигуры. Белорусская деревенька Мосар превратилась в полноценный туристический объект.

Когда наш материал был готов к эфиру – из Мосыра пришла печальная весть. На 85 году жизни, в субботу, ксендза Юзефа Бульки не стало…

...В прошлом году главную награду получил коллектив Республиканского научно-практического центра детской онкологии и гематологии. Уникальная клиника. За десять лет - тысячи сложнейших операций. Именно здесь сотни маленьких пациентов получили надежду на жизнь.

Тогда же на сцену Дворца Республики за премией поднялась впервые и приёмная семья. Оноховы собирались в Минск всем огромным семейством.

Владимир Кацуро, тренер по лёгкой атлетике, лауреат премии «За духовное возрождение»-2009:

Впервые чемпионом Европы я стал в 16 лет по прыжкам в длину. Затем – Олимпийские игры.

Мне так приятно (получить премию – ред.). Я это всю жизнь буду помнить…

Здесь не нужны слова – хватает только жестов. Он слабо слышит, но готов бороться за победу. Его конёк – тройной прыжок. 13 лет подряд побеждал он с ним на десятках соревнований. На стадионах - две трети жизни. Семь лет назад решил тренировать других. В этом году воспитанница Владимира из Тайваня домой вернулась с золотом. Но до этого тренеру довелось отстаивать её результат, доказывая судейскую ошибку.

В канун Рождества спортивная школа получила поистине чудесный подарок. В этом году их тренер – один из немногих лауреатов премии «За духовное возрождение».

Аристарх, архиепископ Гомельский и Жлобинский, лауреат премии «За духовное возрождение»-2009:

Давайте думать о том, чтобы больше делать добра тем людям, которые нас окружают, лучше исполнять свои обязанности, быть настоящим, честным, добросовестным гражданином своего государства.

Вот уже два десятка лет Аристарх возглавляет Гомельско-Жлобинскую епархию. За это время православие пережило немало. Сейчас в регионе - свыше 120 приходов. Действуют воскресные школы, иконописные студии...

Архиепископа Гомельского и Жлобинского Аристарха весть о высокой награде застала у Церкви в Рождественский сочельник. За несколько минут до праздничной службы он принимал поздравления, правда, тогда ещё только с Рождеством Христовым.

Возможно, и стараниями Владыки в этом году Гомельщину можно назвать самым духовно-возрождённым регионом страны. Сюда отправились сразу две главные награды года плюс специальная премия Президента.

Владимир Грозов, исполнительный директор издательства Белорусского Экзархата, лауреат премии «За духовное возрождение»-2009:

Наши мастера не потеряли свое мастерство. Все изготовлено на наших предприятиях, руками наших людей. Почти вся работа – ручная, эксклюзивная.

В издательстве Белорусского Экзархата коллективу удалось сделать почти невозможное - воссоздать «Слуцкое Евангелие». Факсимильное издание этого раритета теперь доступно читателю. А учёные уже мечтают поработать над ещё одной святыней – Евангелием Полоцким.

Ольга Мычко, главный врач ГУ «Больница паллиативного ухода «Хоспис», лауреат премии «За духовное возрождение»-2009:

Эта награда – не только признание нашего общества. Это огромная ответственность. И хотя мы представляем различные сферы нашего общества, у нас у всех одна цель – быть нужным людям, нести надежду.

Когда на сцену вышла группа врачей и сестёр больницы паллиативного ухода аплодисменты долго не умолкали. В хосписе ежедневно помогают и словом, и делом безнадёжно больным людям.

Премий «За духовное возрождение» сразу пять. Награду получил и авторский коллектив наших коллег с первого Национального телеканала – за создание документального сериала «Зямля беларуская».

Специальных премий Президента в этом году -10. Отрадно, что на одну сцену сцену с такими мэтрами, как коллектив Оперного театра, вышли и представители маленьких деревень самых дальних регионов.

Их благие дела – пример добрый для всех. И путь мощный подъём духа патриотического, пожелал Глава Государства, послужит и дальнейшему сплочению народа белорусского.

Александр Лукащенко:

Нашу страну часто упрекают в том, что по своим моральным устоям она осталась в прошлом, не поддалась новомодным тенденциям глобализации. Нам надо гордиться тем, что понятия «нравственности» и «духовности» для нас по-прежнему святы. На них мы воспитываем своих детей, строим государственную идеологию. Опыт прошлого года со всей очевидностью показал, что именно те страны, которые стоят на страже своей независимости и духовной самобытности, легче справляются с экономическими проблемами.