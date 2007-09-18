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Кому достанется премия Союзного государства?

18 сентября 2007 14:00
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Стали известны имена номинантов на премию Союзного государства в области литературы и искусства. Среди них - народные артисты Беларуси Владимир Гостюхин и Михаил Финберг. Актер Владимир Гостюхин выдвинут на премию за роли в фильмах "Восхождение", "Охота на лис", "Возьму твою боль", "Наш бронепоезд", а также в спектакле "Миленький ты мой", где он выступил и в качестве режиссера.
Народный артист, Михаил Финберг, номинирован за серию концертных программ, посвященных творчеству белорусских и российских композиторов. Вручение наград состоится в 2008 году.
# Культура

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