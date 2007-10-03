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Комедии, драмы и экспериментальные постановки

03 октября 2007 06:34
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Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа открыл 82-ой театральный сезон. Визитная карточка театра - комедия "Несцерка" по пьесе Виталия Вольского. Среди спектаклей, которые зрители увидят впервые, - "Васа", поставленная к юбилею народной артистки Беларуси Светланы Окружной. Также будут показаны два восстановленных спектакля - комедия "Залёты" к 200-летию со Дня рождения Яна Борщевского и "Дацкая г_сторыя". Уже сейчас труппа начала активную подготовку к сезону 2008-2009 годов. В планах Коласовцев - еще десять новых постановок.
# Культура

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