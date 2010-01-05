Коляда идет! Чем 5 января занимались чиновники на своих рабочих местах?

«Культуру в массы!» — этот лозунг как нельзя кстати подошел к тому, что устроило министерство культуры.

Секретарь министерства спорта и туризма встала первой на пути ряженых. К такой встрече она была, мягко говоря, не готова. Не прошло и пяти минут, как на звуки праздничных запевок сбежался весь коллектив спортивного ведомства.

Коза в оригинальной соломенной маске, медведь с баяном в том же стиле, звездоносец, красавица и целая толпа нарядного народного хора — за костюмами и колядным антуражем скрываются «культурные» представители.

Борис Светлов, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Гэта старая, вельмі добрая традыцыя, але ж яна, як і ўсё, набывае нейкія сучасныя рэчы. Таму у гэтым годзе упершыню мы вырашыли разам з міністэрствам культуры павіншаваць калег-міністраў.

Благодаря ряженым, в сценарии которых неотъемлемый пункт – гадания, сегодня в этом министерстве прилюдно пророчили будущее на целый год, раскрывая во всеуслышание даже предстоящие повыщения по службе. Развеселившись, плясали все, разошлись даже до дружеских поцелуев.

Однако, время не терпело. В расписании ряженой гвардии еще на сегодня как минимум пять визитов. Кстати, для каждой принимающей стороны заготовлен свой изюм.

Владимир Зеневич, профессор кафедры белорусского народно-песенного творчества Белорусского государственного университета культуры и искусств:

У пасольстве Польшы мы плануем спяваць польскую калядку. У нас ёсць латвийская, мараўская, ёсць балгарская, у гэтым годзе падрыхтавалі нават фламандскую.

В МИде поймут колядовщиков на всех языках. Кстати, к праздничному движению в министерстве иностранных дел присоединился министр культуры Павел Латушко. Под звуки скрипки, бубна и баяна ноги чиновников не устояли и пустились в пляс.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Вельмі добрае ўражанне, зрабілі вельмі сур’ёзную і добрую импрэзу для нас. Здаецца, што гэта можа быць падмурак у ўзнаўленне традыцыі, якую мы будзем витаць тут у міністэрстве замежных спраў.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Варта памятаць пра свае карані, варта паматяць пра свае народныя традыцыі. Мы спадзяемся, што яна будзе падтрымлівацца і ў наступныя гады.

Колядная пора, кстати, продолжается. Если ряженые еще не у вас, значит они в пути.