Колокола Минска. Колокола на Свято-Духов кафедральный собор в 1988 году поднимали по ночам, втайне от милиции

Телефон, газеты, сигнальные сирены — когда-то все это заменял колокол. Один из древнейших музыкальных инструментов, он долгое время выполнял самые разные функции: оповещал о богослужении, собирал наших предков для принятия решений, сообщал о важных праздниках и торжественных мероприятиях.

Какое-то время в колокола звонили даже во время грозы, якобы отводя гром и молнию. Позже выяснилось, что колокольная волна как раз притягивает заряд, и звон для таких случаев запретили. А вот целительным свойствам колоколов, напротив, было найдено научное объяснение.

Богдан Березкин, директор Школы звонарей Минского епархиального управления, магистр искусств:

В 80-е годы прошлого века были проведены эксперименты по действию звуковой волны колокола. И исследования проводились в ещё атеистическом государстве. Бактерии погибали в течение нескольких секунд.

С древнейших времен во всем мире колоколам приписывали большую силу. Белорусская земля не была исключением. До революции практически все храмы Минска имели колокольни. Начиная с 20-х годов прошлого столетия, в городе становилось все тише и тише…

Впервые после долгого затишья колокольный звон в Минске прозвучал в 1988 году — в честь тысячелетия крещения Руси. Осмелился на это шаг Свято-Духов кафедральный собор. Колокола собирали в прямом смысле «с мира по нитке». Есть здесь инструменты, которые датируются XVIII веком. Есть и колокола, отлитые сравнительно недавно на минском заводе. На колокольню тогда все это богатство поднимали по ночам, втайне от милиции. Сегодня колокольный звон Кафедрального собора — это уже неотъемлемая часть городской жизни, а первые звонари стали маститыми священниками.

Постепенно колокола возвращались во все храмы Минска. Помимо прямого назначения, колокольный звон сохраняет за собой право называться искусством.

Нет одинаковых «мелодий». У каждого звонаря свой «рисунок». Чтобы появился собственный стиль, нужен большой опыт. Обучают этому искусству в школе звонарей.

Во многом звучание предопределено и самим устройством колокольни. Размеры инструментов, их возраст, количество — все это имеет значение.

Богдан Березкин, директор Школы звонарей Минского епархиального управления, магистр искусств:

Каждая колокольня по-своему особенная и примечательна. На колокольне прихода Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» фактически все маленькие колокола — XVIII-XIX века. И очень интересное звучание у малых и средних колоколов.

Самый большой колокол — на колокольне Всесвятского прихода на улице Калиновского. Это памятный подарок главы государства храму-памятнику всем безвинно убиенным на поле брани.

В некоторых храмах услугами звонарей уже не пользуются. Так в Костеле святых Симона и Алены, начиная с этого года, колокольным звоном занимается техника. Звонница этого храма пустовала с 1932 года, когда колокола сбросили с башен и увезли на переплавку. Идея возобновить традицию колокольного звона появилась давно. Реализовали ее уже в современных реалиях.

Иногда колокольный звон в Минске не связан с церковными праздниками или мероприятиями. Напомнить о жертвах ядерных катастроф — такой смысл несет в себе колокол Нагасаки, установленный на площади Независимости в 2000 году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В основании заложены капсулы с землей из японских городов Хиросима и Нагасаки и других районов, пострадавших от применения ядерной энергии. Сегодня колокол не только церковный атрибут — это символ чистых намерений и одухотворенности мысли.