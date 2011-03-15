Коллекция из 70 гитар и 70 усилителей Эрика Клэптона выставлена на аукцион, чтобы помочь наркоманам

Клэптон отдал на аукцион 70 гитар и 70 усилителей, которыми он пользовался с конца 60-х годов до нашего времени. Средства от выручки пойдут на реабилитацию наркоманов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Эрик Клэптон считается одним из самых известных гитаристов всех времен. Он лауреат 17 призов Грэмми . Орден Британской империи он получил еще в 1994 году за музыкальные заслуги. 30 марта Эрику Клэптону исполнится 66 лет.

Ким Мартин, представитель благотворительного фонда Эрика Клэптона:

Эрик Клэптон основал наш фонд в 98 году. Мы занимаемся реабилитацией наркоманов и алкоголиков, особенно людей творческих профессий. Маэстро выставил на аукцион большую коллекцию своих гитар и усилителей. Деньги от продаж пойдут на счет нашего фонда.

Кери Уолас, специалист:

Больше, чем 180 рок-н-рольных лотов выставлено на аукцион, это самая большая коллекция усилителей за всю историю. Свои гитары выставили и другие известные музыканты. Gibson Les Paul, Fender Stratocaster — все эти электрогитары были сделаны по особым заказам, все с подписью маэстро. Есть инструменты, на которых он играл во всех своих известных группах. Есть даже гитара, которая звучала в 2005 году при воссоединении группы Cream.

Эрик Клэптон единственный из всех музыкантов-ветеранов, которого трижды принимали в Зал славы рок-н-ролла в качестве сольного артиста и участника групп Cream и Yardbirds. Считается, что эти группы сильно повлияли на формирование современного звука гитары.

Осенью прошлого года вышел сольный альбом известного гитариста.