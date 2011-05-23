Когда будет построена детская филармония в Минске?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома.

Виталина Рудикова:

Детская филармония планируется как концертный зал для детей и юношества. Планов по ее наполнению много. Могут быть представлены все жанры и направления музыкального характера. В этом зале будут проводиться различные мероприятия, поскольку помещение имеет хорошую акустику. Зал предполагается на 350 мест.

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